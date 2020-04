Polizei : Einbruch in ein Büro mitten in der Trierer City

Foto: Polizei RLP

Trier Unbekannte haben sich in der Nacht zum Mittwoch, kurz vor 2 Uhr, Zutritt in die Büroräume einer Firma in der Gilbertstraße mitten in der Trierer Innenstadt verschafft.

Nach Angaben der Polizei Trier hebelten die Täter eine Eingangstür zu dem Haus, in dem sich ebenfalls Wohnungen befinden, gewaltsam auf und entwendeten unter anderem mehrere Mobiltelefone. Anschließend konnten sie den Tatort unentdeckt verlassen.