Terassentür aufgebrochen : Einbruch in ein Einfamilienhaus in Konz – Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Konz Unbekannte sind am Mittwoch, 4. Dezember, zwischen 15.40 und 20.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Schwalbennest in Konz eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Täter gelangten über eine gewaltsam geöffnete Terassentür in die Wohnräume. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist ungeklärt.