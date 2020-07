Polizei : Einbruch in ein Jagdhaus

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wiesbaum-Mirbach (red) Unbekannte sind nach Mitteilung der Polizei in ein Jagdhaus in der Burgstraße in Wiesbaum-Mirbach eingebrochen. Zwischen Dienstag, 14. Juli, 12 Uhr, und Samstag, 15. Juli, 10 Uhr, brachen das Fenster das Gebäudes auf und durchwühlten die Räume.

