Diebstahl : Einbruch in Wohnhaus in Gerolstein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Gerolstein Im Burgring in Gerolstein wurde am Samstagabend, 16. November, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Bewohner waren ab 18 Uhr für etwa dreieinhalb Stunden nicht zu Hause. In diesem Zeitraum sind nach Polizeiangaben der oder die Täter über die Terrassentür in die Wohnung eingedrungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von jun

Mit dem Diebesgut sind sie in unbekannte Richtung geflüchtet.