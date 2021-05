Blaulicht : Einbruch in Einfamilienhaus in Konz

Einbruch in Einfamilienhaus in Konz

Konz Unbekannte stehlen Schmuck, während die Bewohner kurz weg waren.

In ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Konz wurde am Samstagvormittag, 29. Mai, eingebrochen, während die Bewohner kurzzeitig abwesend waren. Unbekannte Täter verschafften sich über den Garten gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten es gezielt nach Wertgegenständen. Dabei wurden diverse Schmuckstücke entwendet.