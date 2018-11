später lesen Polizei Einbrecher plündern Einfamilienhaus in Traben-Trarbach Teilen

Unbekannte Täter haben die urlaubsbedingte Abwesenheit einer Hausbesitzerin in der Straße „Am Laubloch“ in Traben-Trarbach genutzt: Sie drangen in das Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.