Schweich Bei einem Einbruch in Schweich wurde Bargeld gestohlen.

In ein Einfamilienhaus in der Schweicher Raiffeisenstraße sind bereits am Freitagabend, 7. Februar, Unbekannte zwischen 17.30 und 23.50 Uhr eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Sie seien durch ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite in das Gebäude gelangt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.