Kriminalität : Einbruch in Einfamilienhaus in Wittlich

Wittlich Wer kann Hinweise geben? Am Montag ist laut Polizei in der Zeit zwischen 6.30 und 20.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Koblenzer Straße in Wittlich eingebrochen worden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, Telefon 06571/9260, in Verbindung zu setzen.