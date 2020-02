Täter gesucht : Unbekannte brechen in Hetzerath ein

Hetzerath In Hetzerath ist in eine Einliegerwohnung eingebrochen worden. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause.

Hetzerath (red) In eine Einliegerwohnung in Hetzerath, in der Straße Auf Fallert, ist nach Mitteilung der Polizei eingebrochen worden. Der Einbruch wurde am Sonntag, 9. Februar, der Polizei gemeldet. Die Anwohner stellten im Laufe des Nachmittags fest, dass auf der Rückseite des Anwesens ein Fenster der leerstehenden Einliegerwohnung aufgebrochen wurde. Der Täter hatte sich so Zutritt zur Wohnung verschafft und diese komplett durchsucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16 und 22 Uhr am Samstag, 8. Februar. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.