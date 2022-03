Blaulicht : Einbruch in Morbacher Fensterbaufirma

Eine Firma im Morbacher Ortsteil Hundheim war das Ziel von Einbrechern. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Fensterbaufirma in Morbach-Hundheim eingedrungen. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Stahltür. In den Büroräumen durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Bislang gibt es keine Hinweise zur Täterschaft. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach entgegengenommen.