Blaulicht : Einbruch in Ferienhaus in Daun-Weiersbach

Einbruch in Ferienhaus in Daun-Weiersbach

Daun-Weiersbach Unbekannte sind zwischen November 2021 und dem 3. März 2022 in ein als Ferienhaus genutztes Einfamilienhaus im Bereich der Wirschbachstraße 12 in Daun-Weiersbach eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten die Täter alle Zimmer und Schränke.

Ob und was sie gestohlen haben, ist noch unklar. Die Einbrecher waren durch ein Fenster an der Rückseite in das Haus eingestiegen. Zuvor hatten sie den Rollladen nach oben gedrückt. Hinweise: Polizei Daun, 06592/96260.