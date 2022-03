Blaulicht : Großeinsatz: Aluminium-Diebe flüchten nach Einbruch in Föhren zu Fuß

Foto: Fritz-Peter Linden

Föhren In Föhren war die Polizei am frühen Samstagmorgen Metall-Dieben auf der Spur. Die Täter flüchteten nach einem Einbruch in einen Föhrener Betrieb zu Fuß und ließen einen weißen Transporter zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte am Samstag gegen 0.40 Uhr ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens im Föhrener Industriepark einen verdächtigen weißen Transporter des Herstellers Iveco, Modell "Daily", mit rumänischem Kennzeichen im Bereich einer Firma in der Jean-Monnet-Straße. Sofort leitete die Polizei einen Großeinsatz ein, bei dem Streifen der Polizeiinspektionen Schweich und Trier, ein Diensthundeführer und eine Streife der Autobahnpolizei Schweich das Firmengelände umstellten und anschließend durchsuchten.

In dem Transporter fanden die Beamten ca. 100 gestohlene Rollen Aluminium im Wert von 17500 Euro. Den Tätern gelang die Flucht zu Fuß. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die vermutlich mit demselben Fahrzeug bereits einen Einbruch am vergangenen Montag, 21. März gegen 1.30 Uhr, in einer Firma in der Europa-Allee des Industrieparks begingen.