Die Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Schmuck aus Einfamilienhaus in Föhren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Föhren Unbekannte sind laut Polizei am Montag, 12. April, zwischen 12.30 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Föhren eingebrochen.

Durch ein Fenster auf der Rückseite seien die Täter in das Haus in der Straße Wacholderberg gelangt. Nachdem sie verschiedene Räume durchsucht und dabei nach bisherigem Stand der Ermittlungen diverse Schmuckstücke entwendet hätten, hätten die Eindringlinge das Gebäude auf gleichen Weg verlassen.