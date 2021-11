Polizei : Einbruch in Gartenlaube in Lösnich – Zeugen gesucht

Einbruch in Gartenlaube in Lösnich – Zeugen gesucht

Lösnich Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in Lösnich haben.

Nach Angaben der Polizei kam es in der Zeit von Dienstag, 9. November, 18 Uhr, bis Samstag, 13. November, 13.30 Uhr, in Lösnich zu einem Einbruch in eine größere Gartenlaube. Der oder die Täter brachen hierzu unter anderem eine Türe zu einer Laube auf und durchwühlten mehrere Schränke. Ein auf dem Gelände stehender Bauwagen wurde ebenfalls nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein kleinerer Geldbetrag erbeutet werden.

Die Polizei sucht Zeugen, welche in genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise an die Polizei Bernkastel, Telefon: 06531/95270 oder per E-Mail an: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de .