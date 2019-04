später lesen Kriminalität Einbruch in Prümer Gaststätte misslingt FOTO: TV / Fritz-Peter Linden FOTO: TV / Fritz-Peter Linden Teilen

(red) Unbekannte haben am Sonntag zwischen 5 und 7.30 Uhr vergeblich versucht, in die Prümer Gaststätte „Zum Mühlenstein“ in der Ritzstraße einzubrechen. Dabei nutzten sie laut Polizei vermutlich eine Flex.