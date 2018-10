Schmuck gestohlen bei Einbruch in Mehrgenerationenhaus

Am hellichten Tag haben unbekannte Diebe mehrere Wohnungen eines Mehrgenerationenhauses in Gerolstein (Vulkaneifelkreis) aufgebrochen. red

Nach Angaben der Polizei seien die Aufbrüche im Haus in der Raderstraße am Donnerstagnachmittag erfolgt, in der Zeit zwischen 14.45 und 16.45 Uhr. Der oder die Diebe seien in insgesamt vier Wohnungen eingedrungen. Deren zumeist älteren Bewohner seien zum Tatzeitpunkt außer Haus gewesen.

Laut Polizei seien die Wohnungen zum Teil durchwühlt und auch Schmuck entwendet worden. Hinweise an die Polizei Daun, Telefon 06592/9626-0 oder die Polizeiwache Gerolstein, Telefon 06591/9526-0.