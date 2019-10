Polizei : Einbruch in Geschäft für Kindermode in Schweich

Schweich Unbekannte sind laut Polizei in ein Geschäft für Kindermode in der Brückenstraße in Schweich eingebrochen. Die Tat soll in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag erfolgt sein. Wie die Polizei weiter meldete, drangen die Täter in das Geschäft ein und entwendeten Ware und Bargeld.

Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, meldet die Polizei. Möglicherweise sei das Diebesgut in Gelben Säcken, die für Recycling-Material verwendet werden, abtransportiert worden.