Kriminalität : Einbruch in Geschäft in Trier-Nord

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Ladenlokal in der Herzogenbuscher Straße in Trier-Nord. Der Tatzeitraum soll zwischen Donnerstag, 21. November, und Sonntag, 24. November, liegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach bisherigen Ermittlungen hebelte der unbekannte Täter während der Abwesenheit des Ladenbesitzers die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Geschäft. Dort durchsuchte er mehrere Räume und entkam anschließend unerkannt mit seiner Beute.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

(red)