Polizei : Einbrecher stehlen Elektrogeräte in Grundschule

Foto: Polizei

Wincheringen In die Grundschule in Wincheringen ist laut Polizei in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Die Täter seien zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in die Schule eingedrungen, heißt es.

Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Entwendet wurden mehrere Elektronikgeräte.

Die Polizei Saarburg bittet um Hinweise, Telefon 06581/9155-0.

(red)