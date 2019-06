Polizei : Einbruch in Handwerksbetrieb

Wiesbaum (red) In einen Handwerksbetrieb im Industrie- und Gewerbegebiet Higis in Wiesbaum ist im Zeitraum 2. Juni, 19 Uhr, bis 3. Juni, 7 Uhr, eingebrochen worden. Der Inhhaber der Firma habe am Montagmorgen den Einbruch festgestellt, teilt die Polizeiinspektion Daun mit.

