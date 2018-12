später lesen Polizei Einbrecher dringen durch Fenster in Wohnhaus ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Unbekannte sind im Zeitraum vom 7. bis 16. Dezember, in ein Einfamilienhaus in Bullay, in der Straße Am Königsberg, eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich durch Aufhebeln eines Küchenfensters, Zutritt zu den Wohnräumen.