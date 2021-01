Polizei : Schmuck und Bargeld gestohlen

Dreis (red) In ein Einfamilienhaus in der Salmstraße in Dreis ist am Dienstag zwischen 18.30 und 20.20 Uhr eingebrochen worden. Die Täter durchsuchten das Haus und wurden fündig: Laut Polizei entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

