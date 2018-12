später lesen Manderscheid Einbrecher unterwegs FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten unbekannte Einbrecher, um um in ein Einfamilienhaus im Blockhüttenweg in Manderscheid einzudringen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei den 31. Mai bis 8. Dezember an. Durch Aufhebeln einer Terrassentüre gelangten die Täter in das Haus, das nach Wertgegenständen durchsucht wurde.