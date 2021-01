Blaulicht : Einbruch in Heidenburger Wohnhaus – Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Heidenburg Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag, 14. Januar, die Abwesenheit der Bewohner eines Anwesens in der Heidenburger Kirchstraße ausgenutzt und brachen in das Wohnhaus ein. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen 14.30 und 18 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Über die Höhe des Schadens oder über das Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Spuren lassen auf mehrere Täter schließen.