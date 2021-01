Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Tresor aus Bitburger Hotel

Bitburg Einbrecher haben einen Tresor aus einem Hotel in Bitburg gestohlen. Sie entkamen unerkannt. Wer hat etwas gesehen?

In ein Hotel an der Römermauer in Bitburg ist nach Mitteilung der Polizei zwischen 17. Januar, 19 Uhr, und 18. Januar, 15 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannte Täter hätten eine Eingangstür im rückwärtigen Bereich des Hotels aufgehebelt und seien von dort in den Rezeptionsbereich gekommen. Dort brachen die Täter eine Tür zu einem Büroraum auf und entwendeten einen Möbeltresor, in dem sich Bargeld befand. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sich bei der Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561/96850, melden können.