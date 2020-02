Kriminalität : Unbekannte dringen in Kanzemer Wohnhaus ein

Kanzem Polizei bittet um Hinweise auf Einbrecher

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 23. Februar, gegen 17.30 Uhr und Montag, 24. Februar, 17 Uhr in ein Haus in der Hohlgasse in Kanzem eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, betraten die Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür das Haus und durchsuchten es. Ob sie etwas erbeuteten, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter Telefon 0651/9779-2290 zu melden.