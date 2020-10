Die Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher dringen über Fenster in Einfamilienhaus in Kenn ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kenn Unbekannte Täter sind laut Polizei in der Nacht von Freitag, 23. Oktober, 18 Uhr, auf Samstag, 24. Oktober, 0.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Kenn eingebrochen.

Der oder die Täter hätten ein Fenster an der Gebäuderückseite des Hauses in der St. Margarethen Straße aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0651/9779-2290 zu melden.

(red)