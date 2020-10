Blaulicht : Einbruch in Kirchen

Euskirchen/Bad Bertric Unbekannte entwenden Kleingeld aus Opferstöcken.

Seit Anfang Juli ist es nach Mitteilung der Kriminalpolizei Euskirchen zu zahlreichen Einbrüchen in Kirchen gekommen, in denen die Opferstöcke aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld entwendet wurde. Zumeist finden die Einbrüche am Wochenende statt. Es konnte außerdem ermittelt werden, dass im angrenzenden Rheinland-Pfalz in drei Kirchen und in die Kirche in Bad Bertrich (Verbandsgemeinde Ulmen) eingebrochen wurde.