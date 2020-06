Polizei : Einbruch in die Saarburger Kulturgießerei

Foto: Polizei

Saarburg Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in die Kulturgießerei in Saarburg Dies meldet die Polizei. Weiter heißt es, dass die Täter mehrere Elektrogeräte entwendet haben und zwar zwischen 17 und 8 Uhr.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro.