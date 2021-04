Kriminalität : Unbekannte stehlen Diesel und Werkzeug aus Lagerhalle bei Mehren

Mehren Täter zerstören Verkleidung einer Halle und stehlen Dieselkanister und Werkzeuge

(red) Unbekannte Täter sind im Zeitraum 19. April, 19.30 Uhr, bis 20. April, 11.30 Uhr, in eine Lagerhalle in der Gemarkung Mehren in der Nähe zur L16 und Maare-Mosel-Radweg eingedrungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, zerstörten sie in einer Höhe von etwa 2,50 Meter die Wellplattenverkleidung an der Lagerhalle und gelangen mit Hilfe einer dort vorhandenen Leiter in die Lagerhalle. Dort stahlen sie 15 bis 20 Kanister (je 20 Liter) mit Diesel und mehrere Werkzeuge der Marken Bosch und Milwaukee. Von innen öffneten die Diebe das Rolltor, durch das vermutlich dann das Diebesgut abtransportiert wurde.