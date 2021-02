Einbruch in Lastwagen bei Arzfeld

Lichtenborn/Arzfeld Au einem Lastwagen auf einem Parkplatz in der Eifel haben Täter Wertgegenstände gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag, 8. Februar, in einen Lastwagen auf einem Parkplatz an der B 410 zwischen Lichtenborn und Arzfeld eingebrochen – und zwar, während der Fahrer darin schlief. Sie stahlen Gegenstände im Wert von 650 Euro.