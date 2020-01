Polizei : Einbruch in leerstehendes Haus

Foto: Polizei

Gerolstein Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 11. Januar, 15 Uhr, und Sonntag, 12. Januar, 13.40 Uhr, in Gerolstein in der Oberen Straße in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Sie durchwühlten, nachdem sie in Höhe des ersten Obergeschosses gewaltsam Zutritt zum Gebäude erlangt hatten, sämtliche Räume.

Ein Versuch, über die Rückseite in das Haus einzubrechen, scheiterte. Der oder die Täter konnten einige Gegenstände erbeuten und unerkannt flüchten.