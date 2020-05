Kriminalität : Einbruch scheitert an Terrassentür

Foto: TV/Klaus Kimmling

Malborn Unbekannte haben am Montag zwischen 10.45 und 12 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch die Terrassentür ins Haus zu kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken