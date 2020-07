Blaulicht : Unbekannte brechen in Metzgerei in Bausendorf ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Bausendorf Unbekannte sind offenbar in der Nacht auf Freitag, 17. Juli, in eine Metzgerei in Bausendorf eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld.

Die Täter erbeuteten einen geringen Betrag und konnten im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Wittlich fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbegebiet Bausendorf zur Tatzeit gemacht? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesen Bereichen geben?