Blaulicht : Einbruch in Bäckerei in Trier: Tresor gefunden, Geld und Täter bleiben verschwunden

Die Bäckerei Moback in der Trierer Gartenfeldstraße. Beim Einbruch am vergangenen Samstag wurde der Tresor des Unternehmens gestohlen. Foto: Roland Morgen

Trier Sprichwörtlich schwere Beute machten Einbrecher am vergangenen Samstag (26. Februar) in der Bäckerei Moback in der Trierer Gartenfeldstraße. Sie nahmen den Tresor mit, der 70 Kilo auf die Waage bringt. Der Geldschrank ist wieder aufgetaucht – leer.