Kriminalität : Einbruch in Newel-Butzweiler

Newel-Butzweiler (red) Unbekannte haben am Donnerstag, 12. März, zwischen 7.50 Uhr und 9.45 Uhr in der Maarstraße in Newel in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld und verursachten Schaden.

Die Polizei fragt, wer in den vergangenen Tagen oder am Donnerstagmorgen Fahrzeuge oder Personen in Newel wahrgenommen hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?