Polizei : Einbruch in Praxisräume in Trier

Foto: Polizei RLP

Trier Schreck am Morgen für die Mitarbeiter. Als sie am Donnerstag morgen die Praxis in der Trierer Thyrsusstraße betraten, stellten sie fest: Hier wurde eingebrochen.

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 10.45 Uhr und Donnerstag, 7.45 Uhr in eine Praxis in der Thyrsusstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt mit ihrer Beute.