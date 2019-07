Polizei : Einbruch in Prümer Gaststätte „Zum Mühlenstein“

Prüm In der Gaststätte „Zum Mühlenstein“ in der Prümer Ritzstraße kam es in der Nacht zum 21. Juli zwischen 2 Uhr und 10 Uhr morgens zum wiederholten Male zu einem Einbruch.

Dabei wurde unter anderem ein Geldspielautomat aufgebrochen und dessen Inhalt gestohlen.