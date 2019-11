Hermeskeil : Diebe nehmen Arbeitsmaschinen mit

Hermeskeil Zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, sind in Hermeskeil, Am Dörrenbach, aus dem Rohbau eines Textildiscounters mehrere Arbeitsmaschinen und Werkstoffe entwendet worden. Aufgrund der Größe und Menge der entwendeten Arbeitsmaschinen und Baustoffe ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Gegenstände vor Ort in einen Transporter oder Lastkraftwagen geladen worden sind.

