Traben-Trarbach : Unbekannte Täter steigen in Mehrfamilienhaus ein – Bargeld gestohlen

Traben-Trarbach Ein oder mehrere unbekannte Täter dringen in ein Mehrfamilienhaus in Traben-Trarbach ein. Sie lassen Bargeld mitgehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wildbadstraße in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) kam es am Samstag, 19. Februar, im Zeitraum von 12 bis 14 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen laut Angaben der Polizei in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Zur Tatzeit waren die Bewohner außer Haus.