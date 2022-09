Ermittlungen laufen : Einbruch in der Pellinger Straße in Trier – Tresor gestohlen

Trier Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände sollen die Beute der Diebe gewesen sein. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Bisher Unbekannte haben beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Pellinger Straße einen Tresor entwendet. Das hat die Polizei am Donnerstag, 15. September, mitgeteilt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 24. August, und Mittwoch, 7. September, in die nicht bewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. „Offenbar haben sie den Tresor aus der Wand gerissen und mitgenommen“, heißt es in der Pressemitteilung. In dem Behältnis waren Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände.