Blaulicht : Einbruch in Trierer Innenstadt: Polizei sucht diesen Handy-Dieb (Fotos)

Bei jedem Einbruch waren Mobiltelefone seine Beute: Ein bislang unbekannter Einbrecher ist drei Mal in das gleiche Geschäft in der Trierer Innenstadt eingedrungen. Jetzt hat die Polizei Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht.

Ein Mobilfunkgeschäft in der Fleischstraße in Trier ist im vergangenen Jahr gleich drei Mal von offenbar dem gleichen Einbrecher heimgesucht worden. Seine Identität ist bislang unbekannt, aber die Ermittler haben nun Aufnahmen einer Kamera im Geschäft veröffentlicht - und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Drei Einbrüche in das gleiche Geschäft

Am frühen Morgen des 23. Dezember 2022 schlug der unbekannte, vermutlich männliche Täter gegen 5:30 Uhr eine Glastür des Telekommunikationsgeschäftes in der Fleischstraße 56 in Trier ein. Innerhalb kürzester Zeit entwendete er möglichst viele Mobiltelefone aus der Vorführauslage und packte diese in eine mitgeführte schwarze Tasche. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.