Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen in Trier in Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein

Trier Unbekannte sind am Montag, 11. Januar, in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Metternichstraße eingebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Trier mit.

Dort hätten sie verschiedene Gegenstände gestohlen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

(red)