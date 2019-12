Kriminialität : Einbruch in Trierer Paulinstraße

Trier Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Trierer Paulinstraße eingestiegen.

Der Einbruch in das Mehrfamilienhaus geschah bereits zwischen Samstag, 23. Novemer, und Samstag, 7. Dezember, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Der oder die Täter brachen die Tür zur Wohnung auf und stahlen Schmuck und Bargeld.