Blaulicht : Einbruch in Vereinsheim des Keller Segelflugplatzes

Kell am See Kell am See Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag, 28. August, 20 Uhr, bis Freitag, 29. August, 16:15 Uhr in das Vereinsheim des Segelflugplatzes eingedrungen. Dort durchsuchten sie laut Polizei mehrere Räume und brachen eine Geldkassette auf.