Polizei : Unbekannte stehlen 750 Kilo schweren Tresor aus Bäckerei in Wittlich

Foto: Polizei

Wittlich Dreiste Einbrecher waren am Sonntagabend in einer Bäckerei in Wittlich-Wengerohr aktiv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwischen 19 Uhr und 20 Uhr am Sonntag sind mehrere unbekannte Täter laut Polizei in eine Bäckerei-Filiale in der Straßburgstraße in Wittlich-Wengerohr eingedrungen. Hierbei sollen sie einen etwa 750 Kilogramm schweren Tresor mit Bargeld sowie einen weißen Kastenwagen mit Werbeaufschrift der Bäckerei gestohlen haben. Mit dem Kastenwagen haben die Täter laut Polizei den entwendeten Tresor abtransportiert. Die Schadenshöhe sei derzeit noch unbekannt, heißt es.