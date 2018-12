später lesen Polizei Einbruch in Werkstattgebäude Teilen

(red) Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Transporter an eine momentan nicht genutzte Werkstatt in der Maria-Hilf-Straße in Daun und hebelten die bereits zuvor beschädigte Eingangstür auf. Entwendet wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen eine hochwertige Drechselmaschine, ein Schweißgerät und etwa vier Tonnen Altmetall im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro.