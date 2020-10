Diebstahl : 71 hochwertige Werkzeuge geklaut

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Bereits am Abend des 3. Oktober gegen 22.30 Uhr brachen drei bisher unbekannte Täter in eine Fachhändlerfirma in der Röntgenstraße in Wittlich ein. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken