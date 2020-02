Polizeieinsatz : Diebe lassen zwei Räder mitgehen

Wittlich Die Polizei bittet um Hinweise auf Einbruch in Wittlicher Karrstraße

Wie der Polizei Wittlich erst jetzt bekannt wurde, wurden bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Karrstraße zwischen Donnerstag, 20. Februar, Mitternacht und Freitag, 21. Februar, 4 Uhr zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Dabei handelte es sich laut Polizei um ein türkis-schwarz-farbenes Mountainbike Trek Fuel EX 7 sowie ein schwarzes Mountainbike Levo FSR. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern oder auch dem Verbleib der Fahrräder tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Telefon 06571/9260.