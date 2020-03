Polizei : Einbruch ins Katharinenstift in Hillesheim

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Die Polizeiinspektion Daun sucht Zeugen eines Einbruchs ins Katharinenstift in Hillesheim. In der Nacht zum Montag verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in ein Büro und beschädigten dabei das Gebäude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken